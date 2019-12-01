Hallan sin vida a mujer reportada como desaparecida en el Edomex; presuntamente fue atropellada

Zinacantepec, Estado de México, 4 de septiembre del 2025.- Monserrath “N”, de 25 años de edad, quien había sido reportada como desaparecida el pasado 1 de septiembre en Zinacantepec, Estado de México, fue encontrada sin vida en el municipio de Almoloya de Juárez; primeras versiones indican que habría perdido la vida atropellada.

De acuerdo con reportes preliminares, el cuerpo de la joven fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), luego de que presuntamente fuera atropellada en la comunidad de Mayorazgo de León.

Sus familiares, al no saber de su paradero, acudieron ante las autoridades para interponer una denuncia y se emitió una ficha de búsqueda. Además, organizaron brigadas ciudadanas con la intención de localizarla.

Finalmente, el miércoles 3 de septiembre, la familia fue notificada de que Monserrath había sido localizada sin vida y que el cuerpo permanecía en las instalaciones de la Fiscalía mexiquense, lo que puso fin a la búsqueda iniciada días atrás.