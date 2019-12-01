Hallan sin vida a joven que fue arrastrado por río en Tuxtla Chico, Chiapas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Septiembre de 2025 a las 21:09:41

Tuxtla Chico, Chiapas, 8 de septiembre del 2025.- Un joven que fue arrastrado por un río durante el fin de semana en el municipio de Tuxtla Chico fue hallado sin vida este lunes en el Ejido Guadalupe, comunidad de la entidad.

Lo anterior fue confirmado por Protección Civil de Tapachula, quien deseó fortaleza para la familia.

De acuerdo a información de fuentes oficiales, el hombre que fue identificado como Juan “N”, se perdió a la altura de la comunidad El Anguinal, en el río Cuzcuzate.

Ahora lamentablemente se confirmó el hallazgo de su cuerpo sin vida, tras un fin de semana intenso de búsqueda.