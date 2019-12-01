Hallan sin vida a joven que fue arrastrado por río en Tuxtla Chico, Chiapas

Hallan sin vida a joven que fue arrastrado por río en Tuxtla Chico, Chiapas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Septiembre de 2025 a las 21:09:41
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Tuxtla Chico, Chiapas, 8 de septiembre del 2025.- Un joven que fue arrastrado por un río durante el fin de semana en el municipio de Tuxtla Chico fue hallado sin vida este lunes en el Ejido Guadalupe, comunidad de la entidad.

Lo anterior fue confirmado por Protección Civil de Tapachula, quien deseó fortaleza para la familia.

De acuerdo a información de fuentes oficiales, el hombre que fue identificado como Juan “N”, se perdió a la altura de la comunidad El Anguinal, en el río Cuzcuzate.

Ahora lamentablemente se confirmó el hallazgo de su cuerpo sin vida, tras un fin de semana intenso de búsqueda.

Noventa Grados
Más información de la categoria
En Chihuahua rescataron a migrantes víctimas de secuestro; fueron engañados con la promesa de que los cruzarían de manera ilegal a EEUU
Fuga de amoniaco causa alerta en Zacapu, Michoacán; bomberos controlan la situación
Hallan sin vida a joven que fue arrastrado por río en Tuxtla Chico, Chiapas
Localizan sin vida a universitario reportado desaparecido en Uruapan, Michoacán 
Más información de la categoria
Hallan sin vida a joven que fue arrastrado por río en Tuxtla Chico, Chiapas
Localizan sin vida a universitario reportado desaparecido en Uruapan, Michoacán 
Influencer de Uruapan Marian Izaguirre permanece en estado crítico tras ser localizada en Morelia, Michoacán 
Cae en Tabasco presunto responsable de multihomicidio; había privado de la libertad a 7 menores que fueron rescatados
Comentarios