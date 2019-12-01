Hallan restos humanos en una barranca de Apatzingán, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Agosto de 2025 a las 00:19:39

Apatzingán, Mich., a 19 de agosto de 2025.– Restos óseos pertenecientes a un hombre fueron localizados al fondo de una barranca en las inmediaciones del cerro del Húngaro, en esta región de Tierra Caliente.

El hallazgo ocurrió el lunes luego de que un ciudadano reportara a la policía la presencia de lo que parecía ser un cuerpo humano en un predio cercano al Rancho Las Calderas y a la parte alta de la colonia Luis Donaldo Colosio.

Al acudir al sitio, elementos de la Policía Municipal confirmaron que se trataba de un cadáver en avanzado estado de descomposición. Parte de las extremidades habían sido desprendidas, aparentemente por la acción de la fauna silvestre.

La zona quedó asegurada por los uniformados mientras personal de Bomberos Municipales apoyó a especialistas de la Fiscalía General del Estado en las maniobras de recuperación. Durante las diligencias, se detalló que la víctima vestía una playera tipo polo azul, pantalón de mezclilla, ropa interior roja y botas de trabajo negras.

Debido a las condiciones del cuerpo, no fue posible establecer de inmediato la causa de la muerte, por lo que será la necropsia de ley la que determine las circunstancias en que perdió la vida.

Hasta el momento, la identidad del fallecido permanece desconocida y la Fiscalía mantiene abiertas las investigaciones.