Hallan cuerpo baleado a la orilla de la carretera en Tangancícuaro, Michoacán: Estaba rodeado de casquillos 9mm

Hallan cuerpo baleado a la orilla de la carretera en Tangancícuaro, Michoacán: Estaba rodeado de casquillos 9mm
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Octubre de 2026 a las 22:30:35
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Tangancícuaro, Mich., a 26 de octubre de 2026.- El cuerpo de un joven de aproximadamente 20 años, quien presentaba heridas de bala, fue localizado este lunes en una brecha próxima a la calle Cristóbal Colón, a un costado de la carretera nacional.

El reporte del hallazgo se recibió alrededor de las 19:00 horas. Al acudir al sitio, policías municipales encontraron a la víctima tendida en el suelo y observaron dos casquillos percutidos calibre 9 milímetros cerca del cuerpo.

Los uniformados solicitaron apoyo de una ambulancia y acordonaron el lugar para preservar los indicios. Paramédicos de Protección Civil Municipal revisaron al joven y confirmaron que carecía de signos vitales.

Hasta ese momento, la víctima permanecía sin identificar. Se requirió la intervención de personal de la Fiscalía de Michoacán para efectuar las diligencias correspondientes y trasladar el cadáver al Servicio Médico Forense de Zamora.

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