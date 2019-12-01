Hallan culpable a Cayetano “N”,  del homicidio de Zenaida M., ocurrido en Ziracuaretiro, Michoacán

Uruapan, Michoacán, a 6 de noviembre 2025.- Un Tribunal de Enjuiciamiento emitió fallo condenatorio en contra de Cayetano “N”, al acreditar su plena responsabilidad en el homicidio de Zenaida M., perpetrado en el municipio de Ziracuaretiro.

Sobre el particular se informó que con base en los autos contenidos en la Carpeta de Investigación, el 19 de mayo de 2024, Zenaida M., salía de un predio ubicado en la localidad Salto de la Rana, a bordo de un vehículo de la marca Chevrolet, tipo Cavalier, color blanco, cuando fue interceptada por el investigado, quien tras hacerle unos reclamos por problemas de unos inmuebles, accionó un arma de fuego en su contra, privándola de la vida.

Durante los trabajos de investigación la Fiscalía Regional de Uruapan logró establecer la posible relación de Cayetano “N”, contra quien solicitó orden de aprehensión que fue obsequiada y cumplimentada en su momento.

En audiencia, un Tribunal de enjuiciamiento encontró culpable a Cayetano “N”, por lo que se emitió fallo condenatorio en su contra y será en próximos días cuando se lleve a cabo la audiencia de individualización de la pena.