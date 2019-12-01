En Apatzingán, Michoacán, vinculan a proceso a sujeto por posesión de armas, cargadores y cartuchos

En Apatzingán, Michoacán, vinculan a proceso a sujeto por posesión de armas, cargadores y cartuchos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Enero de 2026 a las 13:36:58
Apatzingán, Michoacán, 29 de enero del 2026.- Un Juez de Control determinó vinculación a proceso contra una persona, por su probable participación en la comisión del delito de posesión de armas, cargadores y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Sobre el particular se informó que con base en la indagatoria, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, a través de elementos de la Policía Municipal en las acciones implementadas dentro del “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Guardia Civil se constituyeron en la colonia Ferrocarril del municipio de Apatzingán.

En el lugar detuvieron a Socorro “N”, quien viajaba a bordo de un vehículo en posesión de un arma de fuego tipo fusil, tres cargadores, un arma de fuego tipo escuadra y 80 cartuchos.

Derivado de los datos de prueba obtenidos y aportados por el fiscal federal, el juez de la causa especializado dictaminó la vinculación a proceso y prisión preventiva oficiosa contra Socorro “N”.

A la persona mencionada en este comunicado, se les presume inocente, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

