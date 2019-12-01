Abierta la línea directa para denunciar abuso de autoridad, cero impunidad en la Guardia Civil de Michoacán: SSP 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Enero de 2026 a las 14:11:48
Morelia, Michoacán, 29 de enero del 2026.- Mediante la Línea de Denuncia de la Unidad de Asuntos Internos de la Guardia Civil, herramienta que busca garantizar el actuar ético de los elementos, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) consolida su política de cero tolerancia a la corrupción y al abuso de autoridad.

Sobre el particular se informó que dicho mecanismo permite a la ciudadanía reportar de forma directa y confidencial cualquier conducta indebida atribuible al personal de la Guardia Civil, con el objetivo de prevenir, detectar y sancionar actos que contravengan los principios de legalidad, profesionalismo y vocación de servicio.

Para reportar cualquier irregularidad, se ponen a disposición los canales oficiales de denuncia: el teléfono 443 315 8171 y el correo electrónico oficialuaissp@michoacan.gob.mx

La Unidad de Asuntos Internos es la instancia encargada de recibir y dar seguimiento a cada reporte, bajo procedimientos estrictos y conforme a la normatividad vigente, garantizando que toda denuncia sea analizada con seriedad y responsabilidad.

La SSP reitera que no se tolerarán prácticas que dañen la confianza ciudadana y hace un llamado a la población a utilizar estos canales para contribuir a una Guardia Civil íntegra, profesional y cercana a la gente.

