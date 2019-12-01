Hallan cuerpo maniatado y con signos de violencia en inmediaciones de fraccionamiento de Morelia

Hallan cuerpo maniatado y con signos de violencia en inmediaciones de fraccionamiento de Morelia
Hallan cuerpo maniatado y con signos de violencia en inmediaciones de fraccionamiento de Morelia
Hallan cuerpo maniatado y con signos de violencia en inmediaciones de fraccionamiento de Morelia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Abril de 2026 a las 11:47:07
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Morelia, Michoacán, 6 de abril del 2026.- El cuerpo de un hombre que fue asesinado a balazos y el cual estaba maniatado y con el rostro cubierto, fue localizado en las inmediaciones del fraccionamiento Jardines de la Aldea.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el referido lugar estaba tirado el cuerpo sin vida de una persona.

Al sitio se trasladaron elementos de la Policía Morelia quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, estaba maniatado y con la cabeza cubierta, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

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