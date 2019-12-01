Nueva muerte por sarampión en Jalisco eleva a 36 las víctimas en México

Nueva muerte por sarampión en Jalisco eleva a 36 las víctimas en México
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Abril de 2026 a las 12:56:41
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Ciudad de México, 6 de abril del 2026.- El brote de sarampión que afecta a México registró una nueva defunción en el estado de Jalisco, informó la Secretaría de Salud federal, con lo que el número total de fallecimientos asociados a la enfermedad ascendió a 36 en el país.

De acuerdo con el reporte más reciente, hasta el 3 de abril se han confirmado 15 mil 151 casos de esta enfermedad febril exantemática. Del total, 76 contagios corresponden a registros detectados durante 2026.

Las autoridades sanitarias señalaron que la enfermedad ya tiene presencia en todo el territorio nacional, con casos confirmados en 460 municipios.

El grupo de población más afectado es el de niñas y niños de entre 1 y 4 años de edad. Después aparecen los jóvenes de 25 a 29 años y, en tercer lugar, los menores de entre 5 y 9 años.

Respecto a los fallecimientos, las 36 muertes registradas se distribuyen en diez estados del país. Chihuahua concentra la mayor cantidad con 21 casos, seguido por Jalisco con cinco. En Durango se reportan dos, mientras que Sonora, Michoacán, Tlaxcala, Chiapas, Guerrero y Sinaloa registran una cada uno. Por su parte, la Ciudad de México contabiliza dos decesos.

Las autoridades mantienen vigilancia epidemiológica ante la propagación del virus y continúan con el monitoreo de los contagios en distintas regiones del país.

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