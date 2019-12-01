A prisión preventiva dos hombres por homicidio en Irapuato, Guanajuato

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Abril de 2026 a las 13:36:06

Irapuato, Guanajuato, 6 de abril del 2026.- Dos hombres fueron vinculados a proceso penal por su presunta responsabilidad en un homicidio ocurrido en la colonia Villas de San Cayetano, luego de que un juez considerara suficientes los datos de prueba presentados por la Fiscalía General del Estado.

Los imputados, identificados como Luis Fernando “N” y Juan Saúl “N”, enfrentan cargos por homicidio calificado tras los hechos registrados el pasado 21 de marzo de 2026, alrededor de las 17:30 horas.

De acuerdo con la investigación, ambos habrían llegado a bordo de motocicletas hasta un domicilio de la zona, donde ingresaron y presuntamente atacaron a la víctima con disparos de arma de fuego. Las lesiones provocadas derivaron en su fallecimiento en el lugar.

Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público expuso los elementos recabados, lo que permitió que el Juez de Control resolviera vincularlos a proceso penal, además de imponerles la medida cautelar de prisión preventiva mientras se desarrolla el proceso legal.

Las autoridades continúan con las indagatorias correspondientes para esclarecer por completo el móvil del crimen.