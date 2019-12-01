Al menos 4 muertos por choque y atropellamiento a las afueras del IMSS de Tecámac

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Abril de 2026 a las 10:46:42

Tecámac, Estado de México, a 6 de abril 2026.- Al menos cuatro personas perdieron la vida y seis más resultaron heridas en un accidente vial que se registró sobre la carretera México-Pachuca, a las afueras del Hospital General Regional 200 del IMSS en Tecámac, Estado de México.

Durante la madrugada del 6 de abril un conductor que aparentemente circulaba a exceso de velocidad chocó contra un automóvil y tras perder el control arrolló a varias personas que se encontraban afuera del nosocomio.

De acuerdo con Protección Civil Municipal, las seis personas lesionadas son reportadas como graves.

Cabe señalar que el presunto responsable también resultó herido y recibe atención médica en calidad de detenido.

Trascendió que el conductor operaba su automóvil en estado de ebriedad.

Por su parte, la presidenta municipal de Tecámac, Rosi Wong, lamentó lo ocurrido e instruyó al sistema DIF municipal que brinde acompañamiento, apoyo emocional y toda la asistencia necesaria a las víctimas y sus familias.