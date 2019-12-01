Mueren dos jóvenes tras ser atacados a tiros en Jacona, Michoacán

Mueren dos jóvenes tras ser atacados a tiros en Jacona, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Abril de 2026 a las 10:57:01
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Jacona, Michoacán, 6 de abril del 2026.- Dos muchachos perdieron la vida cuando recibían atención médica en un nosocomio tras haber sido atacados a balazos cuando viajaban a bordo de una motocicleta.

Respecto al hecho se informó que la noche del domingo en el 911 reportaron detonaciones de arma de fuego sobre el Libramiento Sur a la altura de la colonia Lázaro Cárdenas.

Policías Municipales, Guardias Nacionales y Guardias Civiles se movilizaron al lugar donde encontraron a dos masculinos heridos junto a una motocicleta Italika FT125, color rojo, por lo que acordonaron y solicitaron el apoyo de los cuerpos de auxilio.

Paramédicos de Protección Civil Municipal llegaron y le brindaron los primeros auxilios a Daniel Fernado B., V., y Leonardo Z., O., ambos de 18 años de edad y vecinos del Fraccionamiento Lomas de Universidad, quienes fueron llevados al Imss-Bienestar donde minutos después fallecieron.

Autoridades de la Fiscalía General del Estado acudió al lugar de la agresión donde recolectaron 6 casquillos percutidos calibre 10mm, posterior acudieron al sanatorio a realizar el levantamiento de los cadáveres e iniciar las investigaciones correspondientes.

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