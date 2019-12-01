Tras enfrentamiento en Nayarit, detienen a 18 personas por uso de armamento exclusivo de las Fuerzas Armadas; decomisan arsenal

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Abril de 2026 a las 10:17:33

Tepic, Nayarit, a 6 de abril 2026.- Personal de seguridad capturó en el estado de Nayarit a 18 personas en posesión de armamento y equipo de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con información oficial, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional y Policía Estatal de Nayarit detuvieron a los presuntos criminales luego de que estos abrieran fuego contra las autoridades.

Tras la refriega, los uniformados incautaron 12 armas de fuego largas, 3 mil 492 cartuchos, cargadores, equipo táctico y artefactos explosivos.

Cabe señalar que, posteriormente, la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), logró la vinculación a proceso de 12 de los sospechosos por su probable participación en los delitos de portación de arma de fuego con agravante por ser más de tres personas los portadores, además de contar con cargadores, ambos de uso exclusivo del Ejército.

Los seis detenidos restantes fueron vinculados por posesión de cartuchos y de cargadores de uso exclusivo.