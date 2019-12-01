Bebé nace dentro de un automóvil mientras policías apoyaban su traslado a un hospital en CDMX

Bebé nace dentro de un automóvil mientras policías apoyaban su traslado a un hospital en CDMX
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Octubre de 2026 a las 20:54:13
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Ciudad de México, 26 de octubre de 2026.- Una mujer dio a luz dentro de un automóvil cuando su padre la llevaba a un hospital de la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México. Durante el trayecto, policías auxiliares intervinieron para facilitar su llegada al centro médico.

El hecho ocurrió cuando el conductor encontró a los oficiales durante un recorrido y les pidió ayuda para trasladar a su hija, de 39 años, quien ya estaba en labor de parto y necesitaba atención médica.

Los uniformados comenzaron a acompañar el vehículo para abrirle paso hacia el hospital, pero el nacimiento ocurrió antes de que pudieran llegar. Luego de arribar al centro médico, la madre y su bebé fueron llevados al área de urgencias para recibir atención.

Más tarde, los médicos informaron que ambos se encontraban en buen estado de salud. El familiar agradeció a los policías por el apoyo que brindaron durante la emergencia.

 

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