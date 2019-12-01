Sinaloa advierte sanciones por uso de armas reales y disfraces alusivos al crimen en Halloween

Culiacán, Sinaloa, 26 de octubre de 2026.- Las celebraciones de Halloween estarán bajo vigilancia en Sinaloa para evitar situaciones relacionadas con el crimen organizado. Las autoridades estatales advirtieron que quienes cometan delitos durante estos festejos podrían enfrentar sanciones, incluso de tipo penal.

El secretario de Seguridad Pública, Sinuhé Téllez López, explicó que el problema no se limita a la apariencia de los disfraces, sino al uso de objetos peligrosos. En celebraciones anteriores, dijo, se han registrado casos de personas que llevan armas verdaderas como parte de su vestimenta y las utilizan para cometer delitos.

Para reducir estos riesgos, la dependencia organizará recorridos de vigilancia y mantendrá contacto con quienes estén a cargo de los eventos. También se establecerán indicaciones sobre los artículos que podrán llevar los asistentes, con especial atención a los objetos que puedan confundirse con armas reales.

Las autoridades también pondrán atención en los disfraces y accesorios que consideren una forma de promover o hacer ver como normal la actividad criminal. Por ello, pidieron a quienes participen en las celebraciones revisar lo que llevarán antes de salir, para evitar incidentes o problemas legales durante la noche de Halloween.