Identifican como Fermín, al hombre fallecido durante ataque armado en San Lorenzo Itzícuaro al poniente de Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Octubre de 2026 a las 20:33:24

Morelia, Michoacán, a 26 de octubre de 2026.– Como Fermín, de 30 años, fue identificado el hombre que perdió la vida durante un ataque armado registrado la mañana de este lunes sobre la avenida Cointzio, en las inmediaciones de San Lorenzo Itzícuaro, al poniente de Morelia. En la agresión también resultó herido Miguel Ángel, de 38 años.

De acuerdo con fuentes cercanas al caso, ambos hombres viajaban en motocicletas cuando fueron alcanzados por sujetos armados que dispararon contra ellos. Fermín murió en el sitio a consecuencia de heridas de proyectil de escopeta en el abdomen.

La víctima vestía una sudadera negra con capucha y pantalón de mezclilla. En tanto, Miguel Ángel recibió atención prehospitalaria y fue trasladado a un hospital, aunque hasta el momento se desconoce su estado de salud.

Durante las diligencias, al lesionado le fue asegurada un arma corta tipo revólver. Asimismo, peritos recolectaron en el área acordonada casquillos de distintos calibres, entre ellos de escopeta calibre 12 y de fusil calibre .223.

Personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán llevó a cabo las actuaciones correspondientes y trasladó el cuerpo al Servicio Médico Forense para los estudios de ley, mientras continúan las investigaciones para esclarecer los hechos.