Hallan cuatro personas sin vida en acceso a Pénjamo; presentaban signos de violencia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Diciembre de 2025 a las 15:29:39

Pénjamo, Guanajuato, a 5 de diciembre 2025.- Una intensa movilización policiaca y de cuerpos de emergencia se registró la mañana de este viernes tras el hallazgo de cuatro personas sin vida en uno de los accesos principales al municipio.

El descubrimiento ocurrió sobre el puente que enlaza el bulevar Degollado con la carretera federal 1110, donde las víctimas fueron localizadas tiradas y con evidentes signos de violencia, según los primeros reportes.

Elementos de la Policía Municipal y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar y confirmaron que las cuatro personas ya no contaban con signos vitales.

Ante la gravedad de la escena, la zona fue acordonada de inmediato y cerrada completamente tanto al paso vehicular como peatonal para permitir las labores de peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.

Hasta ahora no se ha revelado la identidad de las víctimas ni se cuenta con una versión oficial sobre cómo ocurrieron los hechos. Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para realizar la necropsia de ley y avanzar en las investigaciones que permitan esclarecer este múltiple homicidio.