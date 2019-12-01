FGR encabeza cateo en una pensión en El Marqués, Querétaro

FGR encabeza cateo en una pensión en El Marqués, Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Diciembre de 2025 a las 14:12:18
El Marqués, Querétaro, 5 de diciembre del 2025.- Autoridades de las tres órdenes de Gobierno, acudieron a una pensión de unidades de carga, ubicada entre la autopista federal 57 México- Querétaro y el fraccionamiento Capital Sur, a cumplimentar una orden de cateo.

Fue sobre el boulevard Lago de Chapultepec, en donde arribaron autoridades federales, estatales y del municipio de El Marqués, a ejecutar la diligencia, en donde aseguraron al menos una unidad de carga.

La zona fue asegurada por las autoridades que acudieron a ejecutar el cateo, del cual, hasta el momento, no se reportan personas detenidas.

De este cateo, se espera mayor información por parte de autoridades que lo encabezaron, para conocer los resultados y si posteriormente se realizó alguna detención.

Noventa Grados
