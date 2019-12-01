Recuperan 23 cuerpos de fosa común en panteón de la Miguel Hidalgo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Diciembre de 2025 a las 15:49:12
Ciudad de México, a 5 de diciembre 2025.- El Gabinete de Búsqueda de Personas de Ciudad de México recuperó los cuerpos de 23 personas aún sin identificar de una fosa común localizada en Panteón Civil de Dolores, ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo.

A través de un comunicado oficial, la  Fiscalía General de Justicia de la capital (FGJ-CDMX) informó de los resultados tras ocho jornadas de trabajos; además, mencionó que los cadáveres están pendientes de identificar en un posterior “análisis genético, documental y de archivo”.

Asimismo, la autoridad señaló en la nota que, el  propósito es el de “generar hipótesis de identificación que permita, finalmente, la entrega digna a sus familias”.

Se dio a conocer que en el operativo participó un grupo de  especialistas en arqueología, antropología física y criminalística, quienes realizaron la excavación forense de manera progresiva en la fosa número 26 del panteón.

En estos trabajos participaron equipos especializados de la Fiscalía capitalina, así como miembros de la Secretaría de Gobierno, la Comisión de Búsqueda de Personas y el Poder Judicial, a través del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses (ISPCF).

Noventa Grados
