Comando irrumpe en almacén de Nissan en Morelos; roba dos camionetas y se lleva a dos guardias

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Diciembre de 2025 a las 16:21:40

Jiutepec, Morelos, a 5 de diciembre 2025.- Un comando armado irrumpió en un almacén de Nissan, ubicado en el municipio de Jiutepec, Morelos, en donde robó un par de camionetas y se llevó a dos guardias de seguridad.

De acuerdo con información oficial, la madrugada del 5 de diciembre, los presuntos criminales sometieron a los vigilantes en la bodega situada sobre la avenida Insurgente y después se llevaron dos unidades modelo Frontier.

Cabe señalar que los trabajadores fueron golpeados y posteriormente abandonados en el libramiento Aeropuerto–Tepetzingo, en el municipio de Xochitepec.

Cabe mencionar que en el presente año se han registrado una serie de ataques contra las instalaciones de dicha empresa automotriz, y en uno de ellos un guardia de seguridad resultó herido con arma de fuego.