Fueron asesinados 120 menores durante el ciclo escolar pasado y hay 20 municipios con escuelas cerradas de manera intermitente por violencia en Michoacán

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 5 de Diciembre de 2025 a las 14:00:41
Morelia, Michoacán, 5 de diciembre de 2025.- Durante el ciclo escolar 2024-2025, 120 menores de edad fueron asesinados en el estado, convirtiendo a Michoacán en la segunda entidad más mortífera para este sector de la población, solo por debajo de Guanajuato con 163 casos, señaló Erick Avilés, director de Mexicanos Primero Michoacán.

Agregó que la violencia ha forzado también al cierre intermitente de escuelas de nivel básico en 20 localidades durante el ciclo pasado y el actual, y en algunos casos, la ausencia de las aulas se repite de manera frecuente.

Entre las demarcaciones afectadas que enfrentan incidentes como fuego cruzado, ataques con drones, ubicación de minas y casos de cobro de piso a planteles educativos se encuentran municipios como: BuenavistaUruapan, Zitácuaro, Apatzingán, Aguililla, Coalcomán, Tacámbaro, Zinápecuaro, Queréndaro, entre otros.

El director de Michoacanos Primero recordó casos de afectación por inseguridad a la comunidad educativa; en Uruapan, en abril del año pasado, se suspendieron actividades escolares en la escuela federal Lázaro Cárdenas del Río debido a casos de cobro de piso.

Además, rememoró un suceso ocurrido hace dos ciclos escolares en la carretera de Zinapécuaro, donde el chofer de una combi escolar fue asesinado mientras transportaba a menores, dejando la unidad varada con los niños a bordo.

Apuntó que estos incidentes subrayan la urgencia de garantizar la seguridad para el retorno pleno y continuo a las aulas en las zonas más afectadas por el crimen organizado.

Noventa Grados
