Denuncian trabajo de “ficheras” en bar de San José el Alto

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Diciembre de 2025 a las 16:03:04
Querétaro, Querétaro, a 5 de diciembre 2025.- Vecinos de la colonia San José El Alto, en el municipio de Querétaro, solicitan a las autoridades capitalinas su apoyo para verificar el Bar Arturos, ya que su horario, el servicio que brindan y la violencia que se genera todos los días por su causa, ha afectado a todas las familias que viven en la zona.

De acuerdo con los afectados el bar abre todos los días desde las cuatro de la tarde hasta las tres de la mañana, además de vender bebidas alcohólicas y generar un ambiente hostil, hay pruebas de que cuando menos nueve mujeres trabajan como “ficheras”.

En este sentido es cuando llegan a trabajar estas nueve “ficheras” que aumenta el número de hombres que acuden al bar, quienes además de escandalizar en una zona que es residencial, beben afuera del negocio, hacen sus necesidades biológicas e incluso se pelan sin que la autoridad haga algo.

El bar ubicado entre la calle Tijuana y la Carretera a Chichimequillas, se ha vuelto un foco de inseguridad, ya que además de que los asistentes se pelean entre ellos, ya entrada la noche se juntan personas que han llegado a agredir a los vecinos, incluso se han reportado algunos asaltos.

Pese a que han habido denuncias y las autoridades han acudido a revisar el bar, no lo han clausurado, ya que argumentan, cuentan con los permisos correspondientes, sin embargo al ser zona habitacional este tipo de establecimientos no deben permitirse, más aún si trabajan en el inmueble “ficheras”.

Ante esta situación, los vecinos exigen a las autoridades que se haga una revisión total a los permisos y el tipo de servicio que se da en este inmueble, ya que el que estén trabajando “ficheras” genera la duda de la complicidad con la autoridad.

