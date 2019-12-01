Hallan cuatro cuerpos en Huaniqueo durante búsqueda vinculada a desaparecidos de Morelia, Michoacán: Peligroso grupo ya emboscó a autoridades

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Agosto de 2025 a las 20:47:42
Huaniqueo, Mich., a 27 de agosto de 2025.– Las labores de búsqueda que se desplegaron tras la desaparición de dos hombres en Teremendo de los Reyes, comunidad al poniente de Morelia, derivaron este miércoles en un hallazgo trágico: la localización de cuatro cuerpos sin vida en el municipio de Huaniqueo.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), un operativo forense se realizó en las faldas de un cerro, luego de una denuncia anónima que alertaba sobre la posible comisión de delitos en la zona. Con una orden de cateo autorizada por un juez de control, agentes ministeriales, peritos y policías de investigación ingresaron al inmueble señalado, con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Guardia Civil.

En el sitio, con apoyo de un binomio canino de la Fiscalía, fueron localizados los restos de cuatro personas en avanzado estado de descomposición. Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense, donde se les practicará la necropsia de ley y los estudios necesarios para establecer su identidad.

Este hallazgo ocurre luego de que en el mismo municipio, el martes agentes de la Fiscalía y Policías de Huaniqueo y repelieran una agresión armada que dejó un saldo de siete personas detenidas, lo que refuerza la hipótesis de que los hechos podrían estar relacionados con actividades criminales en la región.

Las autoridades se mantienen abierta una investigación para determinar si entre las víctimas se encuentran los dos hombres reportados como desaparecidos desde el pasado 16 de agosto en Teremendo de los Reyes.

