Hallan cadáveres inhumados clandestinamente en huerta de aguacate de Ziracuaretiro, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Agosto de 2025 a las 08:44:43

Ziracuaretiro, Michoacán, 19 de agosto del 2025.- Los cuerpos de dos personas fueron hallados inhumados clandestinamente en una huerta de aguacate en el municipio de Ziracuaretiro, Michoacán.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertados de que en el referido lugar ubicado en La Mesa de las Palmas, perteneciente al ejido de San Andrés Curu, encontraban este municipio había dos fosas clandestinas.

Al sitio se trasladaron elementos de la Policía Municipal quienes tras confirmar que en el sitio estaban enterrados dos cuerpos, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento de los cadáveres de dos personas que estaban enterrados en sendas fosas, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.