Hallan cadáver putrefacto en Morelia, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Octubre de 2025 a las 09:01:38

Morelia, Michoacán, 10 de octubre del 2025.- El cuerpo putrefacto de una persona el cual además estaba carcomido por la fauna carroñera, fue localizado en un camino que comunica las colonias Buenos Aires y La Aldea en esta ciudad de Morelia, Michoacán.

Al respecto se informó que esta mañana de viernes personas que transitaban por el sitio se percataron de la presencia del cuerpo en avanzado estado de descomposición.

Con base en lo anterior se dio parte a las autoridades policiacas quienes tras confirmar el mismo, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el lugar personal de la FGE quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo, e iniciaron las investigaciones correspondientes.