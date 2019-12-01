Entrega SEDESOQ Tarjetas Contigo en Pedro Escobedo

Querétaro, Querétaro, 10 de octubre del 2025.- El secretario de Desarrollo Social del Estado de Querétaro, Luis Nava, supervisó la entrega de 356 Tarjetas Contigo en el municipio de Pedro Escobedo, apoyo que busca contribuir a la economía de las familias de ese municipio, oportunidad donde destacó que este programa representa un apoyo directo a mujeres, jóvenes estudiantes, trabajadores del campo y hombres con trabajo formal, a fin de impulsar su desarrollo económico y social.

“Este apoyo es del Gobernador para ustedes, inviértanlo en ustedes. Las mujeres -y es algo admirable- se parten en mil pedazos para ver por sus papás, por sus hijos, por la pareja y al final se quedan ellas, al final se quedan ustedes; por eso, este apoyo es para ustedes. Les aseguro que, si ustedes están bien, su familia va a estar mejor y Querétaro va a estar mejor”, dijo.

Al hacer uso de la palabra, el presidente municipal de Pedro Escobedo, Juan Alberto Nava Cruz, agradeció la suma de esfuerzos para generar oportunidades de crecimiento y estabilidad para las familias del municipio, por lo que reconoció al titular de la SEDESOQ como un aliado para el municipio.

“Es un apoyo que va a beneficiar directamente a la economía de sus familias (…) también ha sido un gran aliado para fortalecer un programa que tenemos en Pedro Escobedo que es el apoyo de transporte para estudiantes, que en días pasados nos hizo favor de entregarnos dos camionetas para fortalecer este programa”, señaló.

La Tarjeta Contigo tiene como objetivo beneficiar a personas en situación de vulnerabilidad, principalmente a mujeres, jóvenes estudiantes, trabajadores del campo y hombre con un empleo formal; otorgando mensualmente un apoyo económico de mil pesos.