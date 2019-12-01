Emergencia total en Poza Rica, Veracruz: Río Cazones se desborda y alcanza niveles de hasta 8.5 metros en zona urbana

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Octubre de 2025 a las 08:19:41

Poza Rica, Veracruz, 8 de octubre de 2025.- El Río Cazones se desbordó durante las últimas horas del jueves y primeras horas de este viernes, lo cual provocó severas inundaciones en amplias zonas urbanas de Poza Rica, al norte del estado de Veracruz.

Las autoridades declararon emergencia total, luego de que el nivel del afluente alcanzara los 8.5 metros de altura, muy por encima del nivel crítico.

Las aguas invadieron calles, avenidas, viviendas y comercios en las partes bajas de la ciudad, arrastrando vehículos, basura y mobiliario urbano.

Ante la magnitud del desastre, el Ejército Mexicano activó el Plan DN-III-E, mientras que la Policía Estatal implementó el Plan Tajín para apoyar en las labores de rescate y auxilio a la población afectada.

El Organismo de la Cuenca Golfo Centro de la Conagua había advertido desde la noche del jueves sobre el inminente desbordamiento del río, cuyo nivel superó en más de tres metros el punto de alerta en el Puente Cazones.

Cabe destacar que durante las últimas 72 horas, intensas lluvias en la región norte de Veracruz han generado deslaves en carreteras rurales, estatales y federales, así como en tramos de autopista, complicando las labores de auxilio y evacuación.