Potentes terremotos sacuden Filipinas y dejan al menos 6 muertos; activan alerta de tsunami

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Octubre de 2025 a las 10:17:12

Manay, Filipinas, a 10 de octubre 2025.- Dos terremotos submarinos sacudieron el sur de Filipinas, el primer sismo tuvo una magnitud de 7.4, mientras que el segundo, que sucedió solo unas horas después, fue de 6.9 grados en la escala Richter y dejaron daños materiales, así como al menos seis personas sin vida.

Por lo anterior, las autoridades activaron las alarmas por riesgo de tsunami en las zonas costeras.

De acuerdo con Teresito Bacolcol, jefe del Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología, ambos temblores fueron causados por el movimiento en la misma línea de falla, la Fosa de Filipinas.

“El segundo es un terremoto separado, al que llamamos un sismo doble,” dijo el experto a The Associated Press. “Ambos ocurrieron en la misma área pero tienen diferentes magnitudes y epicentros”, recalcó.

Por su parte, el presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., informó que ya se evalúan los daños y que los equipos de rescate y los operativos ya fueron desplegados para comenzar con las labores de rescate.

Cabe señalar que, al menos seis personas murieron, entre ellas, dos pacientes que sufrieron ataques cardíacos en un hospital durante el primer terremoto y un residente alcanzado por escombros en la ciudad de Mati, en Davao Oriental, señaló Ednar Dayanghirang, director regional de la Oficina de Defensa Civil del gobierno, a The Associated Press.