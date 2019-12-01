Emboscan a policías municipales en Parácuaro, Michoacán: un agente muerto y dos heridos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Octubre de 2025 a las 09:02:16

Parácuaro, Mich., a 10 de octubre de 2015.- La madrugada de este viernes, elementos de la Policía Municipal de Parácuaro fueron emboscados por un grupo armado en la localidad “20 de Noviembre”, hecho que dejó como saldo un agente sin vida y dos más gravemente heridos.

De acuerdo con reportes preliminares, los uniformados patrullaban la zona cuando fueron sorprendidos por ráfagas de fusiles de alto poder. El ataque ocurrió en un tramo rural del camino que conecta la cabecera municipal con dicha comunidad, considerada una zona de alta tensión por la presencia de grupos criminales rivales.

Tras la agresión, las autoridades locales solicitaron refuerzos, lo que derivó en un amplio operativo de búsqueda y rastreo con apoyo de fuerzas estatales y federales. Los agentes lesionados fueron trasladados a un hospital de la región, donde reciben atención médica bajo resguardo policial.

El lugar del ataque quedó asegurado por personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), que inició las investigaciones correspondientes para identificar a los responsables y esclarecer las circunstancias de la emboscada.

Hasta el momento, no se ha emitido una postura oficial del Ayuntamiento de Parácuaro ni de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

Este nuevo atentado se suma a la serie de agresiones registradas en la región de Tierra Caliente, donde la violencia contra las fuerzas del orden ha ido en aumento durante las últimas semanas, evidenciando los riesgos que enfrentan los cuerpos policiacos municipales en el cumplimiento de su deber.