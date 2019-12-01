Muere menor tras derrumbe en Pinal de Amoles, Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Octubre de 2025 a las 07:01:56

Pinal de Amoles, Querétaro, 10 de octubre del 2025.- Un menor de edad, perdió la vida, luego de ser sorprendido junto con su papá, cuando un cerro se derrumbó en el municipio de Pinal de Amoles, en la sierra queretana.

Las fuertes lluvias, han dejado severas afectaciones en la sierra, y se sumó una víctima mortal, en la comunidad de Agua Fría de Gudiño, perteneciente al municipio de Pinal de Amoles.

Se trata de un niño, identificado como Mateo “N”, quien desafortunadamente quedó sin vida tras este derrumbe, su papá, resultó con algunas lesiones, sin que su vida corra un riesgo.

A la zona se movilizaron los servicios de emergencias, sin embargo, por lo complicado que ha sido ingresar al área por un derrumbe a la altura de Bucareli, se tuvo que buscar vías alternas, accesando por el municipio de San Joaquín y así auxiliar a ambos.

Elementos de la Fiscalía General del Estado, acudieron para realizar las diligencias correspondientes y posteriormente el levantamiento del cuerpo para trasladarlo a la morgue.