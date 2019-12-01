Muere menor tras derrumbe en Pinal de Amoles, Querétaro

Muere menor tras derrumbe en Pinal de Amoles, Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Octubre de 2025 a las 07:01:56
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Pinal de Amoles, Querétaro, 10 de octubre del 2025.- Un menor de edad, perdió la vida, luego de ser sorprendido junto con su papá, cuando un cerro se derrumbó en el municipio de Pinal de Amoles, en la sierra queretana.

Las fuertes lluvias, han dejado severas afectaciones en la sierra, y se sumó una víctima mortal, en la comunidad de Agua Fría de Gudiño, perteneciente al municipio de Pinal de Amoles.

Se trata de un niño, identificado como Mateo “N”, quien desafortunadamente quedó sin vida tras este derrumbe, su papá, resultó con algunas lesiones, sin que su vida corra un riesgo.

A la zona se movilizaron los servicios de emergencias, sin embargo, por lo complicado que ha sido ingresar al área por un derrumbe a la altura de Bucareli, se tuvo que buscar vías alternas, accesando por el municipio de San Joaquín y así auxiliar a ambos.

Elementos de la Fiscalía General del Estado, acudieron para realizar las diligencias correspondientes y posteriormente el levantamiento del cuerpo para trasladarlo a la morgue.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Entrega SEDESOQ Tarjetas Contigo en Pedro Escobedo
Muere menor tras derrumbe en Pinal de Amoles, Querétaro
Intento de asalto desata persecución y tiroteo en Uruapan, Michoacán: conductor baleado logra llegar hasta retén policial
Cae célula armada en Buenavista: dos presuntos miembros de “Los del Naranjo” son capturados durante operativo en Michoacán
Más información de la categoria
Muere menor tras derrumbe en Pinal de Amoles, Querétaro
Caída fulminante en Lima: el Congreso destituye a Dina Boluarte tras una ola de escándalos y violencia en Perú
Suspensión de clases en 7 municipios de la Sierra-Costa de Michoacán por lluvias: Gabriela Molina
Denuncian ante FGR desfalco de 57 millones en el Conahcyt de Álvarez - Buylla; institución en entredicho, ha dado millones a madre e hija de Sheinbaum y protegidos de la 4T
Comentarios