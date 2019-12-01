Dos asaltos en Hidalgo, dejan el saldo de tres mujeres y una menor de 2 años de edad heridas

Dos asaltos en Hidalgo, dejan el saldo de tres mujeres y una menor de 2 años de edad heridas
Fecha: 1 de Febrero de 2026
Pachuca, Hidalgo, a 1 de febrero de 2026.- Dos asaltos armados registrados en distintas carreteras de Hidalgo dejaron como saldo tres mujeres lesionadas por arma de fuego, así como una niña de dos años.

El primer hecho ocurrió en la vía que conecta Zempoala con San Agustín Zapotlán, donde una automovilista fue interceptada por sujetos armados que dispararon contra su vehículo para obligarla a detenerse.

La mujer logró huir en reversa hasta un puesto de comida, donde pidió auxilio tras resultar herida en un brazo. Posteriormente fue trasladada a un hospital de Ciudad Sahagún.

El segundo ataque se registró sobre la carretera Arconorte, a la altura de la caseta de Apaxco, rumbo a Querétaro. Una familia comerciante se detuvo en el acotamiento para cambiar una llanta cuando dos hombres armados salieron de la maleza y abrieron fuego contra la camioneta.

La esposa del conductor y su nuera resultaron heridas, al igual que una menor que recibió un impacto en la cadera. Los agresores huyeron con dinero en efectivo y teléfonos celulares.

