Comando armado secuestra a guardias nacionales y ultima a su comandante tras golpe al huachicol en límites de Hidalgo y Querétaro 

Querétaro, Qro., a 1 de febrero de 2026.- La frontera entre Hidalgo y Querétaro volvió a encenderse. Un operativo de la Guardia Nacional contra el robo de combustible terminó en tragedia: un comandante fue secuestrado y asesinado, mientras que otros elementos fueron privados de la libertad por un grupo armado que operó con fuerza y precisión.

Todo inició la noche del jueves 29 de enero, cuando elementos de la Guardia Nacional realizaban labores de patrullaje y combate al huachicol en el municipio de Huichapan, Hidalgo, una zona señalada desde hace años por la operación de bandas dedicadas al saqueo de ductos de Pemex.

Durante el recorrido, los agentes aseguraron un tráiler tipo pipa cargado con presunto hidrocarburo robado. Minutos después, su acción desató una violenta respuesta: un comando de al menos 20 hombres armados interceptó a los guardias, los despojó de sus patrullas y los privó de la libertad.

La agresión activó un amplio despliegue de fuerzas federales y estatales en ambos estados. Horas más tarde, uno de los elementos fue localizado con vida, golpeado y en estado de shock. Sin embargo, la búsqueda terminó en un hallazgo que estremeció a las corporaciones de seguridad.

La mañana del viernes 30 de enero, autoridades localizaron el cuerpo sin vida del comandante de la Guardia Nacional, abandonado en un terreno baldío del municipio de San Juan del Río, Querétaro. El oficial presentaba impactos de arma de fuego, confirmando que fue ejecutado tras ser secuestrado.

Hasta el cierre de esta edición, no se reportan personas detenidas, mientras que la Fiscalía General de la República ya atrajo el caso por tratarse de delitos federales. Los operativos continúan en la región, considerada un punto estratégico para el tráfico y robo de combustible.

El ataque no solo dejó una víctima mortal, sino que evidenció el nivel de organización y violencia de los grupos dedicados al huachicol, capaces de enfrentar y someter a fuerzas federales. Una vez más, el combate al robo de hidrocarburos cobra vidas y expone el alto riesgo que enfrentan quienes patrullan estas rutas.