Quieren nombre de capo michoacano como mercancía: IMPI analiza registro de líder criminal para películas, ropa y hasta figuras coleccionables

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Febrero de 2026 a las 22:31:47

Ciudad de México, a 1 de febrero de 2026.- El nombre de uno de los personajes más oscuros de la historia reciente de Michoacán podría dar el salto del expediente criminal al mercado comercial. Una solicitud presentada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) busca registrar como marca el nombre y los alias de Servando Gómez Martínez, “La Tuta”, exlíder de la organización criminal Los Caballeros Templarios.

De acuerdo con información conocida, el trámite fue promovido por una persona identificada como expareja sentimental del exdirigente criminal, quien pretende obtener los derechos de uso comercial del nombre “Servando Gómez Martínez”, así como de los alias “La Tuta” y “El Profe”.

La solicitud plantea un abanico amplio de posibles usos: películas, series, documentales, libros, videojuegos, juguetes, figuras coleccionables, ropa, artículos promocionales y contenidos audiovisuales, lo que ha generado polémica por el trasfondo simbólico y social del personaje.

Un nombre marcado por la violencia

Servando Gómez fue uno de los rostros más visibles del crimen organizado en Michoacán durante los años más crudos de violencia, conocido no solo por el control territorial del grupo templario, sino por su estrategia mediática: mensajes grabados, discursos públicos y propaganda directa.

Actualmente, Gómez Martínez se encuentra privado de la libertad y extraditado a Estados Unidos, donde enfrenta procesos penales por delitos relacionados con narcotráfico y delincuencia organizada.

¿Puede registrarse una marca así?

Especialistas en propiedad industrial advierten que el IMPI deberá analizar si el registro contraviene el orden público, la moral o si implica la exaltación de actividades ilícitas, criterios que pueden derivar en la negativa del trámite.

Hasta el momento, no existe una resolución oficial, por lo que el procedimiento sigue en etapa de análisis.

Debate abierto

El intento de convertir el nombre de un exlíder criminal en marca comercial ha reavivado el debate sobre la mercantilización del crimen, la línea entre memoria histórica y glorificación de la violencia, y el uso de figuras delictivas como productos de consumo.

Mientras tanto, el expediente avanza en oficinas del IMPI, donde se decidirá si “La Tuta” puede pasar de símbolo del terror a marca registrada.