Hallan cadáver encobijado en la colonia Huertas Zamoranas de Zamora, Michoacán 

8 de Septiembre de 2025

Zamora, Michoacán, a 8 de septiembre de 2025.- El cadáver de un masculino con huellas de violencia que estaba maniatado y encobijado, fue localizado a unos metros de la entrada al 17 Batallón de Infantería, el occiso no esta identificado.

Respecto al hallazgo se informó que alrededor de las 08:40 horas, algunos vecinos de la colonia Huertas Zamoranas reportaron al 911 que sobre el camino que conduce de la colonia Guanajuatillo al Cuartel Militar, había una persona tirada envuelta en una cobija.

Policías Municipales, Guardias Nacionales y paramédicos de Rescate llegaron al sitio confirmando que se trataba de un hombre sin vida, el cual presentaba golpes contusos, maniatado de pies y manos envuelto en una cobija.

El occiso es de aproximadamente 30 a 35 años de edad, el cual vestía pantalón de mezclilla, bóxer azul, camisa color blanco con rojo y estaba descalzo.

La escena del crimen fue delimitada mientras el personal de la Fiscalía General del Estado realizó las actuaciones correspondientes, el cadáver fue llevado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia.