Hallan cadáver en Zitácuaro, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Agosto de 2025 a las 17:38:11
Zitácuaro, Michoacán, a 15 de agosto de 2025.- El cuerpo de un hombre que habría sido asfixiado, fue localizado en un paraje de la carretera Zitácuaro-Aputzio.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la referida carretera en las inmediaciones de la comunidad de Las Rosas, estaba tirado el cuerpo sin vida de una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y  Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre el cual presentaba huellas de asfixia mecánica, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

