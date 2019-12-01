Alerta: Previene la SSP Michoacán a niñas y niños por juegos en la red

Morelia, Michoacán, a 5 de noviembre 2025.- “Supervisión, comunicación y controles parentales, claves para proteger la identidad digital de niños y niñas”, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) emite la siguiente ciberalerta a padres de familia, con el objetivo de prevenir riesgos para niñas, niños y adolescentes que utilizan Roblox, una plataforma global de videojuegos, que tiene más de 111 millones de usuarios activos diarios.

Sobre el particular se informó que con base en Investigaciones de la Policía Cibernética permitieron la detección de perfiles falsos en la plataforma en los que se hacen pasar por menores de edad para atraer a este sector vulnerable, usando chats o invitaciones dentro del juego. Al persuadirlos, les piden información personal o imágenes íntimas, mismas que usan para posteriormente extorsionarlos, amenazándolos con difundirlas si no proporcionan más contenido o dinero.

Con el fin de evitar situaciones de riesgo digital, la SSP hace un llamado a padres y tutores a fortalecer las medidas preventivas. La supervisión constante y el acompañamiento durante el uso de la plataforma deben ser una prioridad, por lo que se emiten estas consideraciones:

•⁠ ⁠Explicar a los menores que nunca deben compartir datos personales, fotografías o información escolar.

•⁠ ⁠Configurar los controles parentales, establecer límites de tiempo y privacidad dentro del juego.

•⁠ ⁠Y la más importante: fomentar la confianza y el diálogo, para detectar situaciones sospechosas a tiempo.

Dado que la plataforma no cuenta con controles de eliminación de contenido sexual, extremista, violento o de odio, la SSP exhorta a limitar el acceso a niñas o niños pequeños. Ante alguna situación de riesgo, llama al 911 emergencias y reporta contenidos digitales maliciosos.