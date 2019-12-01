Hallan cadáver en Turicato, Michoacán 

Hallan cadáver en Turicato, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Agosto de 2025 a las 14:50:44
Turicato, Michoacán, 17 de agosto del 2025.- El cuerpo sin vida de una persona que presentaba huellas de violencia y el cual tenía la cara desollada, fue localizado en un predio ubicado en las inmediaciones del panteón municipal de Turicato, Michoacán.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el referido lugar se encontraba tirado el cuerpo sin vida de una persona.

Al sitio se trasladaron elementos de la Policía Municipal quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y  Escena del Crimen (USPEC), quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre el cual presentaba huellas de tortura y tenía la cara desollada, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

Noventa Grados
Hallan cadáver en Turicato, Michoacán 
