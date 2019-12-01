Cae novia de líder criminal de Tláhuac y 3 personas más en posesión de cientos de estupefacientes

Cae novia de líder criminal de Tláhuac y 3 personas más en posesión de cientos de estupefacientes
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Octubre de 2025 a las 12:17:54
Ciudad de México, a 20 de octubre 2025.- Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), capturó a Verónica “N”, pareja sentimental de Luis Felipe Pérez Flores, identificado como líder de un grupo criminal que de la alcaldía Tláhuac, y que se encuentra preso.

De acuerdo con el jefe de la Policía capitalina, Pablo Vázquez Camacho, las detenciones se realizaron en dos cateos relacionados con la desarticulación de grupos delincuenciales en la capital.

Las acciones se llevaron a cabo en las colonias Arboledas y Miguel Hidalgo, ubicadas en la alcaldía Tláhuac.

En el primer operativo fueron detenidos:

  • Maricela J. H., de 41 años.
  • Juan Aarón S. M., de 42 años, quien cuenta con antecedentes delictivos de 2010 por el delito de robo agravado.
  • Axel Zaid S. J., de 23 años.

A los tres se les aseguraron 109 bolsitas con presunta mariguana, 487 dosis de aparente cocaína y 84 de posible metanfetamina.

En el segundo cateo se detuvo a Verónica “N”, alias ‘la Jefa‘, en posesión de:

  • 97 dosis de presunta mariguana
  • 200 gramos y 53 dosis de posible metanfetamina
  • 335 envoltorios de aparente cocaína
  • 97 bolsitas de plástico transparente con cocaína en piedra
  • un teléfono inteligente
Noventa Grados
