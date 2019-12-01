Identifican a los dos baleados en Uruapan, Michoacán; uno murió en el hospital

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Octubre de 2025 a las 13:04:29

Uruapan, Michoacán, a 20 de octubre 2025.- Como César M. y José Francisco N., ambos de 24 años, fueron identificados los dos jóvenes que fueron atacados a balazos en la colonia 28 de Octubre de esta ciudad; César M., murió en el nosocomio.

Como se diera a conocer en este medio de comunicación fue en la esquina de las calles Ignacio Zaragoza y Cuba que fueron atacadas a balazos las dos personas.

Lesionados fueron llevados a un hospital en donde César M., perdió la vida, José Francisco N., aún es atendido por los galenos.

Hechos anteriores que son investigados para esclarecer el crimen.