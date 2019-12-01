Hallan cadáver en Charapan, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Septiembre de 2025 a las 13:55:04
Charapan, Michoacán, a 19 de septiembre 2025.- El cuerpo de una persona que fue asesinada a balazos y el cual presentaba huellas de violencia, fue localizada en una zona rural del municipio de Charapan, Michoacán.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en un predio ubicado a un costado de la carretera Charapan-San José de Gracia, estaba tirado el cuerpo sin vida de una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) los cuales dieron fe del levantamiento del cuerpo de un individuo el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego y huellas de violencia, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

