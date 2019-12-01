Hallan cadáver decapitado en un canal de riego en Buenavista, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Agosto de 2025 a las 22:20:23
Buenavista, Michoacán, a 13 de agosto de 2025.- Un cuerpo en estado de descomposición y que presentaba falta de extremidad cefálica, fue localizado en un canal de riego en esta municipalidad; se presume podría tratarse de restos que concuerden con la cabeza dejada el domingo en la comunidad 18 de marzo.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de la presencia del cuerpo decapitado de una persona en un canal de riego.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

 Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre el cual estaba decapitado y en avanzado estado de descomposición, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

Es de mencionar que las autoridades investigan si los restos hallados corresponden a la extremidad cefálica hallada el domingo en la comunidad 18 de Marzo.

Noventa Grados
