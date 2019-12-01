Hallan cadáver con signos de violencia en predio baldío de Lázaro Cárdenas, Michoacán

Lázaro Cárdenas, Mich., 1 de febrero de 2026.— La violencia volvió a irrumpir en una zona urbana de Lázaro Cárdenas luego de que la tarde de este domingo fuera localizado el cuerpo sin vida de un hombre en un lote baldío, ubicado a espaldas del Instituto Tecnológico de la ciudad, en la colonia Segunda Sector.

De acuerdo con los primeros reportes, fueron vecinos del área quienes, al percatarse de la presencia de una persona tirada entre la maleza del predio, alertaron de inmediato a las autoridades a través de los números de emergencia. El hallazgo movilizó a elementos de la Policía Municipal, quienes acudieron hasta la avenida Tariácuri para verificar la situación.

Al arribar al sitio, los uniformados confirmaron que se trataba de un masculino sin signos vitales y con evidentes huellas de violencia, por lo que procedieron a acordonar la zona para preservar indicios y evitar la alteración de la escena.

Minutos después, personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán arribó al lugar. Peritos de la Unidad Especializada en la Escena del Crimen realizaron las diligencias correspondientes, recabando evidencias que permitan esclarecer el homicidio.

Hasta el momento, la víctima permanece en calidad de desconocida. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley y se espera que sea identificado por sus familiares en las próximas horas.

Las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni sobre la posible mecánica del crimen, sin embargo, ya se abrió una carpeta de investigación para determinar las circunstancias en las que ocurrió este hecho violento que vuelve a encender las alertas en la región.