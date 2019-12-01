Claudia Sheinbaum exige a la ONU intervenir en conflicto Estados Unidos-Venezuela

Ciudad de México, 17 de diciembre del 2025.— La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo un llamado a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que intervenga de manera activa y evite una escalada de violencia ante el aumento de tensiones entre Estados Unidos y Venezuela.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria sostuvo que, independientemente de las posturas que existan sobre el gobierno venezolano y la presidencia de Nicolás Maduro, la posición de México debe mantenerse firme en contra de cualquier tipo de intervención extranjera. En ese sentido, subrayó la necesidad de que la ONU asuma un papel más decisivo para prevenir un posible derramamiento de sangre y promover salidas pacíficas a los conflictos.

Las declaraciones de Sheinbaum se dieron luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara un “bloqueo total” contra embarcaciones petroleras sancionadas que ingresen o salgan de Venezuela, medida que incrementó la tensión entre ambos países.

La jefa del Ejecutivo federal recordó que la política exterior mexicana se rige por principios históricos como la no intervención, la autodeterminación de los pueblos, la no injerencia y la solución pacífica de las controversias. Reiteró que México privilegia el diálogo y las vías diplomáticas por encima del uso de la fuerza en el ámbito internacional.

“Siempre llamamos a que los desacuerdos entre naciones se atiendan mediante el diálogo y la paz, nunca a través de la intervención”, afirmó.

Finalmente, Sheinbaum destacó la importancia del multilateralismo y consideró indispensable que la ONU actúe como un mediador político para frenar el deterioro de la relación entre Estados Unidos y Venezuela y evitar mayores consecuencias para la región.