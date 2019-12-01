Balacera en Irapuato deja saldo de menores de edad lesionados

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Diciembre de 2025 a las 10:12:04

Irapuato, Guanajuato, a 17 de diciembre 2025.- Dos jóvenes de 17 y 13 años de edad, resultaron heridos en un ataque a balazos en el municipio de Irapuato, Guanajuato.

De acuerdo con los primeros reportes, la agresión se desarrolló durante la noche del 16 de diciembre, sobre la calle San Crispín, esquina con Unión, de la colonia Milagro de Santo Domingo.

Algunos medios locales señalan que un grupo de personas estaba reunido en dicha dirección, cuando dos sujetos en motocicleta llegaron y accionaron sus armas de fuego.

Por lo anterior, los vecinos solicitaron la presencia de las autoridades, las cuales se movilizaron al sitio y al llegar aseguraron la zona y comenzaron un operativo de búsqueda para dar con los responsables.

Igualmente, los agentes fueron informados de que dos adolescentes lesionados ya habían sido trasladados en un automóvil particular a un hospital de dicho municipio.