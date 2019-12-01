Hallan cadáver calcinado en Contepec, Michoacán 

Hallan cadáver calcinado en Contepec, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Diciembre de 2025 a las 10:46:41
Contepec, Michoacán, a 2 de diciembre 2025.- El cuerpo calcinado de una persona fue localizado en la carretera Zaragoza-Tultenango-Contepec.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en la referida vialidad estaba tirado el cuerpo quemado de una persona.

Al sitio acudirían elementos de la Policía Municipal quienes tras confirmar el reporte solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales últimos Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo calcinado de una persona, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

