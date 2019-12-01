Hallan "Barrancas de la muerte" en Puebla; grupos criminales las utilizan para deshacerse de cuerpos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Diciembre de 2025 a las 10:18:49

Puebla, Puebla, 5 de diciembre del 2025.- En los municipios poblanos de Cañada Morelos y Nopalucan del estado de Puebla fueron halladas en los últimos días varias barrancas utilizadas presuntamente por grupos delictivos para deshacerse de cuerpos.

Los descubrimientos apuntan a al menos una docena de víctimas, aunque las autoridades señalan que aún no es posible establecer una cifra precisa.

El secretario de Seguridad del Estado, Francisco Sánchez González, explicó que el 30 de noviembre recibieron un reporte por el hallazgo de un hombre asesinado en Cañada Morelos.

Al inspeccionar la zona, policías localizaron bolsas con restos humanos. “No podemos cuantificar ni dar una cifra de cuerpos… Muy probablemente, como es una barranca, utilizaban este lugar para arrojar restos”, comentó.

Medios locales señalan que en el sitio fueron encontradas alrededor de una docena de bolsas con partes humanas, que podrían corresponder a entre seis y ocho personas.

Otro hallazgo ocurrió el 3 de diciembre en una barranca de Nopalucan, cerca de San Pablo Zitlaltepec, Tlaxcala, donde fueron encontrados al menos seis cuerpos con señales de descuartizamiento o violencia extrema. El aviso lo dio un transeúnte que observó lo que parecía ser una pierna entre la maleza.

De acuerdo con reportes locales, entre las víctimas estarían los hermanos José Luis y César “N”, así como Antonio “N”, levantados el 27 de noviembre en San José Carpinteros, municipio de Tepeaca.

Las ejecuciones serían parte de la disputa entre grupos delictivos por el control del robo de gas LP, transporte de carga y narcomenudeo en zonas de Puebla y Tlaxcala.