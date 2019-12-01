México a la expectativa rumbo al Mundial 2026: afición nerviosa ante el sorteo y mal desempeño

Autor: Moisés Huante / Noventa Grados | Fecha: 5 de Diciembre de 2025 a las 08:44:21

Ciudad de México, 5 de diciembre del 2025.- Porque no hay fecha que no llegue, la Selección Mexicana de Futbol conocerá este viernes 5 de diciembre a sus rivales en fase de grupos para el Mundial 2026, donde México será local junto a Estados Unidos y Canadá.

Los dirigidos por el Vasco Aguirre llegan con más dudas que certezas al sorteo mundialista, una vez que no pudieron salir victoriosos en los últimos seis encuentros disputados, precisamente contra rivales que se podrían encontrar en la justa mundialista.

El tricolor en esta ocasión tiene de su lado ser cabeza de serie “sin merecerlo”, puesto que todos los países anfitriones de los Mundiales deben estar en esa posición, a pesar de no estar en los primeros sitios del ranking FIFA.

La Selección Nacional se encuentra ubicada en el Bombo 1 junto a Estados Unidos, Canadá, Argentina, España, Inglaterra, Francia, Alemania, Brasil, Portugal, Países Bajos y Bélgica, por lo que sus rivales saldrán a partir de los siguientes bombos:

Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria, Australia y Senegal.

Bombo 3: Noruega, Panamá, Catar, Egipto, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Argelia, Sudáfrica, Arabia Saudí y Uzbekistán.

Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda y seis selecciones más que surgirán de las repescas, con Italia, Suecia o Dinamarca entre las aspirantes europeas; y Bolivia, Jamaica o Surinam disputando el acceso intercontinental.

El partido inaugural en el remodelado Estadio Azteca será contra el rival que saldrá del Bombo 3, con la observación de que a México no le pueden tocar rivales de su misma Confederación.

Todo se encuentra listo para una justa mundialista más, donde se espera que la Selección Mexicana tenga una destacada participación por el factor localía, aunque los números de los últimos encuentros y el funcionamiento del tricolor digan lo contrario.