Claudia Sheinbaum arriba al sorteo del Mundial 2026; se encontrará por primera vez con Trump de manera presencial

Claudia Sheinbaum arriba al sorteo del Mundial 2026; se encontrará por primera vez con Trump de manera presencial
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Diciembre de 2025 a las 10:38:38
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, 5 de diciembre del 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, salió la mañana de este viernes, 5 de diciembre de 2025, del hotel en el que se hospedó en Washington D.C., en Estados Unidos, para dirigirse al sorteo del Mundial 2026, en el Centro Kennedy para las Artes Escénicas.

En pocos minutos arribó a la alfombra roja del evento, donde se encontró con diversas personalidades de la política mexicana, tales como el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

En estos momentos se espera que se encuentre con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump y el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

Gracias al sorteo del Mundial se registró la primera visita oficial de la presidenta Claudia Sheinbaum a Washington, D.C., en medio de tensiones que han existido entre el Gobierno de Estados Unidos y el mexicano.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Balean domicilio del Fraccionamiento Acanto I en Zamora, Michoacán; presuntamente privaron de la libertad a un joven
Tráiler sale del camino y vuelca en el libramiento Norponiente del municipio de Querétaro
Detienen y vinculan a proceso a hombre por maltrato animal en contra tres gatos en Tamaulipas
Hallan "Barrancas de la muerte" en Puebla; grupos criminales las utilizan para deshacerse de cuerpos
Más información de la categoria
Muere el comediante mexicano Eduardo Manzano, uno de los 'Polivoces'
Claudia Sheinbaum arriba al sorteo del Mundial 2026; se encontrará por primera vez con Trump de manera presencial
Hallan "Barrancas de la muerte" en Puebla; grupos criminales las utilizan para deshacerse de cuerpos
México a la expectativa rumbo al Mundial 2026: afición nerviosa ante el sorteo y mal desempeño
Comentarios