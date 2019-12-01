Claudia Sheinbaum arriba al sorteo del Mundial 2026; se encontrará por primera vez con Trump de manera presencial

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Diciembre de 2025 a las 10:38:38

Ciudad de México, 5 de diciembre del 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, salió la mañana de este viernes, 5 de diciembre de 2025, del hotel en el que se hospedó en Washington D.C., en Estados Unidos, para dirigirse al sorteo del Mundial 2026, en el Centro Kennedy para las Artes Escénicas.

En pocos minutos arribó a la alfombra roja del evento, donde se encontró con diversas personalidades de la política mexicana, tales como el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

En estos momentos se espera que se encuentre con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump y el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

Gracias al sorteo del Mundial se registró la primera visita oficial de la presidenta Claudia Sheinbaum a Washington, D.C., en medio de tensiones que han existido entre el Gobierno de Estados Unidos y el mexicano.