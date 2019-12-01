Muere el comediante mexicano Eduardo Manzano, uno de los 'Polivoces'

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Diciembre de 2025 a las 11:17:45

Ciudad de México, 5 de diciembre del 2025.- El comediante mexicano Eduardo Manzano, reconocido por su trabajo como uno de Los Polivoces, falleció a los 87 años de edad.

La noticia fue confirmada por su hijo, el también comediante Lalo Manzano, a través de redes sociales.

“Mi padre, un comediante querido por miles y un ser humano admirado por todos los que lo conocieron, ha partido de este mundo”, escribió.

Lalo Manzano lo recordó como un hombre “extraordinario, bondadoso, inteligente y con un corazón tan grande como su talento”.

Añadió que su legado permanece tanto en los escenarios donde construyó su carrera como en las personas a las que hizo reír.