Muere el comediante mexicano Eduardo Manzano, uno de los 'Polivoces'

Muere el comediante mexicano Eduardo Manzano, uno de los 'Polivoces'
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Diciembre de 2025 a las 11:17:45
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, 5 de diciembre del 2025.- El comediante mexicano Eduardo Manzano, reconocido por su trabajo como uno de Los Polivoces, falleció a los 87 años de edad.

La noticia fue confirmada por su hijo, el también comediante Lalo Manzano, a través de redes sociales.

“Mi padre, un comediante querido por miles y un ser humano admirado por todos los que lo conocieron, ha partido de este mundo”, escribió.

Lalo Manzano lo recordó como un hombre “extraordinario, bondadoso, inteligente y con un corazón tan grande como su talento”.

Añadió que su legado permanece tanto en los escenarios donde construyó su carrera como en las personas a las que hizo reír.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Balean domicilio del Fraccionamiento Acanto I en Zamora, Michoacán; presuntamente privaron de la libertad a un joven
Tráiler sale del camino y vuelca en el libramiento Norponiente del municipio de Querétaro
Detienen y vinculan a proceso a hombre por maltrato animal en contra tres gatos en Tamaulipas
Hallan "Barrancas de la muerte" en Puebla; grupos criminales las utilizan para deshacerse de cuerpos
Más información de la categoria
Muere el comediante mexicano Eduardo Manzano, uno de los 'Polivoces'
Claudia Sheinbaum arriba al sorteo del Mundial 2026; se encontrará por primera vez con Trump de manera presencial
Hallan "Barrancas de la muerte" en Puebla; grupos criminales las utilizan para deshacerse de cuerpos
México a la expectativa rumbo al Mundial 2026: afición nerviosa ante el sorteo y mal desempeño
Comentarios