Tráiler sale del camino y vuelca en el libramiento Norponiente del municipio de Querétaro

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 5 de Diciembre de 2025 a las 10:44:46
Querétaro, Querétaro, a 5 de diciembre de 2025.- La mañana de este viernes, servicios de emergencias se movilizaron al libramiento Norponiente, en donde se registró la salida de camino y volcadura de un tráiler en el municipio de Querétaro.

Fue a la altura de Preserve Juriquilla, en dirección a Mompani, en donde la unidad perdió el control, al pasar una curva, lo que ocasionó que finalmente la carga le ganara.

La pesada unidad, la cual iba cargada con autopartes de la agencia Toyota, salió del camino y finalmente volcó, quedando con severos daños materiales.

A la zona se movilizaron los servicios de emergencias, quienes al llegar, valoraron al operador y determinaron que no presentaba heridas graves.

La zona fue abanderada por elementos de la Guardia Nacional, quienes acudieron como primeros respondientes a tomar conocimiento.

Noventa Grados
